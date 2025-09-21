Valute / ATLN
ATLN
4.60 USD 0.98 (27.07%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATLN ha avuto una variazione del 27.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.44 e ad un massimo di 4.60.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.44 4.60
Intervallo Annuale
1.45 7.97
- Chiusura Precedente
- 3.62
- Apertura
- 3.55
- Bid
- 4.60
- Ask
- 4.90
- Minimo
- 3.44
- Massimo
- 4.60
- Volume
- 76
- Variazione giornaliera
- 27.07%
- Variazione Mensile
- 19.79%
- Variazione Semestrale
- 14.71%
- Variazione Annuale
- -23.33%
21 settembre, domenica