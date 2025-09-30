- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ARP: The Advisors? Inner Circle Fund II PMV Adaptive Risk Parity ETF
Der Wechselkurs von ARP hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.59 bis zu einem Hoch von 30.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Advisors? Inner Circle Fund II PMV Adaptive Risk Parity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ARP heute?
Die Aktie von The Advisors? Inner Circle Fund II PMV Adaptive Risk Parity ETF (ARP) notiert heute bei 30.67. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.16% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 30.62 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von ARP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ARP Dividenden?
The Advisors? Inner Circle Fund II PMV Adaptive Risk Parity ETF wird derzeit mit 30.67 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ARP zu verfolgen.
Wie kaufe ich ARP-Aktien?
Sie können Aktien von The Advisors? Inner Circle Fund II PMV Adaptive Risk Parity ETF (ARP) zum aktuellen Kurs von 30.67 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 30.67 oder 30.97 platziert, während 3 und 0.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ARP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ARP-Aktien?
Bei einer Investition in The Advisors? Inner Circle Fund II PMV Adaptive Risk Parity ETF müssen die jährliche Spanne 26.58 - 30.67 und der aktuelle Kurs 30.67 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.18% und 11.12%, bevor sie Orders zu 30.67 oder 30.97 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ARP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PMV Adaptive Risk Parity ETF?
Der höchste Kurs von PMV Adaptive Risk Parity ETF (ARP) im vergangenen Jahr lag bei 30.67. Innerhalb von 26.58 - 30.67 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 30.62 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von The Advisors? Inner Circle Fund II PMV Adaptive Risk Parity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PMV Adaptive Risk Parity ETF?
Der niedrigste Kurs von PMV Adaptive Risk Parity ETF (ARP) im Laufe des Jahres betrug 26.58. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 30.67 und der Spanne 26.58 - 30.67 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ARP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ARP statt?
The Advisors? Inner Circle Fund II PMV Adaptive Risk Parity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 30.62 und 6.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.62
- Eröffnung
- 30.59
- Bid
- 30.67
- Ask
- 30.97
- Tief
- 30.59
- Hoch
- 30.67
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- 5.18%
- 6-Monatsänderung
- 11.12%
- Jahresänderung
- 6.46%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8