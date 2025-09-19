Währungen / ARDT
ARDT
13.31 USD 0.47 (3.66%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARDT hat sich für heute um 3.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.83 bis zu einem Hoch von 13.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
12.83 13.39
Jahresspanne
10.10 20.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.84
- Eröffnung
- 12.89
- Bid
- 13.31
- Ask
- 13.61
- Tief
- 12.83
- Hoch
- 13.39
- Volumen
- 675
- Tagesänderung
- 3.66%
- Monatsänderung
- 5.63%
- 6-Monatsänderung
- -0.52%
- Jahresänderung
- -27.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K