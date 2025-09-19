Währungen / APUS
APUS
1.84 USD 0.01 (0.55%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APUS hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.81 bis zu einem Hoch von 1.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.81 1.87
Jahresspanne
1.37 4.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.83
- Eröffnung
- 1.81
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Tief
- 1.81
- Hoch
- 1.87
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- 0.55%
- Monatsänderung
- -1.08%
- 6-Monatsänderung
- -54.00%
- Jahresänderung
- -54.00%
