Valute / APUS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
APUS
1.97 USD 0.14 (7.65%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio APUS ha avuto una variazione del 7.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.81 e ad un massimo di 2.08.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.81 2.08
Intervallo Annuale
1.37 4.00
- Chiusura Precedente
- 1.83
- Apertura
- 1.81
- Bid
- 1.97
- Ask
- 2.27
- Minimo
- 1.81
- Massimo
- 2.08
- Volume
- 244
- Variazione giornaliera
- 7.65%
- Variazione Mensile
- 5.91%
- Variazione Semestrale
- -50.75%
- Variazione Annuale
- -50.75%
21 settembre, domenica