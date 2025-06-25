Währungen / AMDY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AMDY: Tidal Trust II Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF
7.49 USD 0.01 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMDY hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.42 bis zu einem Hoch von 7.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tidal Trust II Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.42 7.57
Jahresspanne
5.82 15.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.48
- Eröffnung
- 7.45
- Bid
- 7.49
- Ask
- 7.79
- Tief
- 7.42
- Hoch
- 7.57
- Volumen
- 851
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- -2.60%
- 6-Monatsänderung
- -5.07%
- Jahresänderung
- -49.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K