Valute / AMDY
AMDY: Tidal Trust II Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF
7.49 USD 0.01 (0.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMDY ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.42 e ad un massimo di 7.57.
Segui le dinamiche di Tidal Trust II Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.42 7.57
Intervallo Annuale
5.82 15.44
- Chiusura Precedente
- 7.48
- Apertura
- 7.45
- Bid
- 7.49
- Ask
- 7.79
- Minimo
- 7.42
- Massimo
- 7.57
- Volume
- 851
- Variazione giornaliera
- 0.13%
- Variazione Mensile
- -2.60%
- Variazione Semestrale
- -5.07%
- Variazione Annuale
- -49.05%
21 settembre, domenica