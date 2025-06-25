QuotazioniSezioni
Valute / AMDY
Tornare a Azioni

AMDY: Tidal Trust II Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF

7.49 USD 0.01 (0.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMDY ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.42 e ad un massimo di 7.57.

Segui le dinamiche di Tidal Trust II Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMDY News

Intervallo Giornaliero
7.42 7.57
Intervallo Annuale
5.82 15.44
Chiusura Precedente
7.48
Apertura
7.45
Bid
7.49
Ask
7.79
Minimo
7.42
Massimo
7.57
Volume
851
Variazione giornaliera
0.13%
Variazione Mensile
-2.60%
Variazione Semestrale
-5.07%
Variazione Annuale
-49.05%
21 settembre, domenica