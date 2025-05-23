Währungen / AMAX
AMAX: Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
8.22 USD 0.12 (1.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMAX hat sich für heute um 1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.12 bis zu einem Hoch von 8.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.12 8.22
Jahresspanne
7.08 8.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.10
- Eröffnung
- 8.17
- Bid
- 8.22
- Ask
- 8.52
- Tief
- 8.12
- Hoch
- 8.22
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- 1.48%
- Monatsänderung
- 2.62%
- 6-Monatsänderung
- 11.99%
- Jahresänderung
- 1.36%
