KurseKategorien
Währungen / AMAX
Zurück zum Aktien

AMAX: Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF

8.22 USD 0.12 (1.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMAX hat sich für heute um 1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.12 bis zu einem Hoch von 8.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMAX News

Tagesspanne
8.12 8.22
Jahresspanne
7.08 8.22
Vorheriger Schlusskurs
8.10
Eröffnung
8.17
Bid
8.22
Ask
8.52
Tief
8.12
Hoch
8.22
Volumen
17
Tagesänderung
1.48%
Monatsänderung
2.62%
6-Monatsänderung
11.99%
Jahresänderung
1.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K