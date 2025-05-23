Valute / AMAX
AMAX: Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
8.22 USD 0.12 (1.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMAX ha avuto una variazione del 1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.12 e ad un massimo di 8.22.
Segui le dinamiche di Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
8.12 8.22
Intervallo Annuale
7.08 8.22
- Chiusura Precedente
- 8.10
- Apertura
- 8.21
- Bid
- 8.22
- Ask
- 8.52
- Minimo
- 8.12
- Massimo
- 8.22
- Volume
- 18
- Variazione giornaliera
- 1.48%
- Variazione Mensile
- 2.62%
- Variazione Semestrale
- 11.99%
- Variazione Annuale
- 1.36%
21 settembre, domenica