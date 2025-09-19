Währungen / AIOT
AIOT
5.42 USD 0.03 (0.55%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIOT hat sich für heute um -0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.39 bis zu einem Hoch von 5.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.39 5.47
Jahresspanne
3.70 8.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.45
- Eröffnung
- 5.45
- Bid
- 5.42
- Ask
- 5.72
- Tief
- 5.39
- Hoch
- 5.47
- Volumen
- 226
- Tagesänderung
- -0.55%
- Monatsänderung
- 18.08%
- 6-Monatsänderung
- -1.09%
- Jahresänderung
- 9.05%
