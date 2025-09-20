Valute / AIOT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AIOT
5.34 USD 0.11 (2.02%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AIOT ha avuto una variazione del -2.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.30 e ad un massimo di 5.47.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
5.30 5.47
Intervallo Annuale
3.70 8.71
- Chiusura Precedente
- 5.45
- Apertura
- 5.45
- Bid
- 5.34
- Ask
- 5.64
- Minimo
- 5.30
- Massimo
- 5.47
- Volume
- 2.713 K
- Variazione giornaliera
- -2.02%
- Variazione Mensile
- 16.34%
- Variazione Semestrale
- -2.55%
- Variazione Annuale
- 7.44%
20 settembre, sabato