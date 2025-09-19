KurseKategorien
Währungen / AIFF
AIFF

2.92 USD 0.05 (1.68%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AIFF hat sich für heute um -1.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.90 bis zu einem Hoch von 2.97 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
2.90 2.97
Jahresspanne
1.86 17.20
Vorheriger Schlusskurs
2.97
Eröffnung
2.96
Bid
2.92
Ask
3.22
Tief
2.90
Hoch
2.97
Volumen
324
Tagesänderung
-1.68%
Monatsänderung
8.96%
6-Monatsänderung
-25.70%
Jahresänderung
0.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K