AIFF

2.89 USD 0.08 (2.69%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AIFF ha avuto una variazione del -2.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.85 e ad un massimo di 2.97.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
2.85 2.97
Intervallo Annuale
1.86 17.20
Chiusura Precedente
2.97
Apertura
2.96
Bid
2.89
Ask
3.19
Minimo
2.85
Massimo
2.97
Volume
579
Variazione giornaliera
-2.69%
Variazione Mensile
7.84%
Variazione Semestrale
-26.46%
Variazione Annuale
-0.69%
21 settembre, domenica