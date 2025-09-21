Valute / AIFF
AIFF
2.89 USD 0.08 (2.69%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AIFF ha avuto una variazione del -2.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.85 e ad un massimo di 2.97.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.85 2.97
Intervallo Annuale
1.86 17.20
- Chiusura Precedente
- 2.97
- Apertura
- 2.96
- Bid
- 2.89
- Ask
- 3.19
- Minimo
- 2.85
- Massimo
- 2.97
- Volume
- 579
- Variazione giornaliera
- -2.69%
- Variazione Mensile
- 7.84%
- Variazione Semestrale
- -26.46%
- Variazione Annuale
- -0.69%
21 settembre, domenica