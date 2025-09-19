Währungen / AEBI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AEBI
12.54 USD 0.15 (1.18%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AEBI hat sich für heute um -1.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.42 bis zu einem Hoch von 12.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
12.42 12.59
Jahresspanne
8.91 32.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.69
- Eröffnung
- 12.50
- Bid
- 12.54
- Ask
- 12.84
- Tief
- 12.42
- Hoch
- 12.59
- Volumen
- 244
- Tagesänderung
- -1.18%
- Monatsänderung
- 1.87%
- 6-Monatsänderung
- -61.93%
- Jahresänderung
- -61.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K