Valute / AEBI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AEBI
12.49 USD 0.20 (1.58%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AEBI ha avuto una variazione del -1.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.39 e ad un massimo di 12.71.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
12.39 12.71
Intervallo Annuale
8.91 32.99
- Chiusura Precedente
- 12.69
- Apertura
- 12.50
- Bid
- 12.49
- Ask
- 12.79
- Minimo
- 12.39
- Massimo
- 12.71
- Volume
- 1.364 K
- Variazione giornaliera
- -1.58%
- Variazione Mensile
- 1.46%
- Variazione Semestrale
- -62.08%
- Variazione Annuale
- -62.08%
20 settembre, sabato