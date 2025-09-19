Währungen / ADGM
ADGM
1.73 USD 0.09 (4.95%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADGM hat sich für heute um -4.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.69 bis zu einem Hoch von 1.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.69 1.79
Jahresspanne
0.62 4.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.82
- Eröffnung
- 1.69
- Bid
- 1.73
- Ask
- 2.03
- Tief
- 1.69
- Hoch
- 1.79
- Volumen
- 176
- Tagesänderung
- -4.95%
- Monatsänderung
- 10.19%
- 6-Monatsänderung
- 110.98%
- Jahresänderung
- -36.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K