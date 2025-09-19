KurseKategorien
Währungen / ADGM
Zurück zum Aktien

ADGM

1.73 USD 0.09 (4.95%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ADGM hat sich für heute um -4.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.69 bis zu einem Hoch von 1.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
1.69 1.79
Jahresspanne
0.62 4.20
Vorheriger Schlusskurs
1.82
Eröffnung
1.69
Bid
1.73
Ask
2.03
Tief
1.69
Hoch
1.79
Volumen
176
Tagesänderung
-4.95%
Monatsänderung
10.19%
6-Monatsänderung
110.98%
Jahresänderung
-36.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K