QuotazioniSezioni
Valute / ADGM
Tornare a Azioni

ADGM

1.71 USD 0.11 (6.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ADGM ha avuto una variazione del -6.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.69 e ad un massimo di 1.79.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.69 1.79
Intervallo Annuale
0.62 4.20
Chiusura Precedente
1.82
Apertura
1.69
Bid
1.71
Ask
2.01
Minimo
1.69
Massimo
1.79
Volume
262
Variazione giornaliera
-6.04%
Variazione Mensile
8.92%
Variazione Semestrale
108.54%
Variazione Annuale
-36.90%
21 settembre, domenica