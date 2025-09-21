Valute / ADGM
ADGM
1.71 USD 0.11 (6.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADGM ha avuto una variazione del -6.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.69 e ad un massimo di 1.79.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.69 1.79
Intervallo Annuale
0.62 4.20
- Chiusura Precedente
- 1.82
- Apertura
- 1.69
- Bid
- 1.71
- Ask
- 2.01
- Minimo
- 1.69
- Massimo
- 1.79
- Volume
- 262
- Variazione giornaliera
- -6.04%
- Variazione Mensile
- 8.92%
- Variazione Semestrale
- 108.54%
- Variazione Annuale
- -36.90%
21 settembre, domenica