ACOG

7.83 USD 0.75 (8.74%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACOG hat sich für heute um -8.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.77 bis zu einem Hoch von 8.89 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
7.77 8.89
Jahresspanne
3.75 11.54
Vorheriger Schlusskurs
8.58
Eröffnung
8.51
Bid
7.83
Ask
8.13
Tief
7.77
Hoch
8.89
Volumen
264
Tagesänderung
-8.74%
Monatsänderung
-6.00%
6-Monatsänderung
47.74%
Jahresänderung
22.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K