Valute / ACOG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ACOG
8.02 USD 0.56 (6.53%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACOG ha avuto una variazione del -6.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.61 e ad un massimo di 8.89.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
7.61 8.89
Intervallo Annuale
3.75 11.54
- Chiusura Precedente
- 8.58
- Apertura
- 8.51
- Bid
- 8.02
- Ask
- 8.32
- Minimo
- 7.61
- Massimo
- 8.89
- Volume
- 774
- Variazione giornaliera
- -6.53%
- Variazione Mensile
- -3.72%
- Variazione Semestrale
- 51.32%
- Variazione Annuale
- 25.90%
21 settembre, domenica