ABVC: ABVC BioPharma Inc

2.77 USD 0.05 (1.84%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ABVC hat sich für heute um 1.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.73 bis zu einem Hoch von 2.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die ABVC BioPharma Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
2.73 2.87
Jahresspanne
0.40 5.48
Vorheriger Schlusskurs
2.72
Eröffnung
2.81
Bid
2.77
Ask
3.07
Tief
2.73
Hoch
2.87
Volumen
69
Tagesänderung
1.84%
Monatsänderung
-2.12%
6-Monatsänderung
149.55%
Jahresänderung
301.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K