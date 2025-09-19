Währungen / ABVC
ABVC: ABVC BioPharma Inc
2.77 USD 0.05 (1.84%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ABVC hat sich für heute um 1.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.73 bis zu einem Hoch von 2.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die ABVC BioPharma Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.73 2.87
Jahresspanne
0.40 5.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.72
- Eröffnung
- 2.81
- Bid
- 2.77
- Ask
- 3.07
- Tief
- 2.73
- Hoch
- 2.87
- Volumen
- 69
- Tagesänderung
- 1.84%
- Monatsänderung
- -2.12%
- 6-Monatsänderung
- 149.55%
- Jahresänderung
- 301.45%
