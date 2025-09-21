Valute / ABVC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ABVC: ABVC BioPharma Inc
2.84 USD 0.12 (4.41%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ABVC ha avuto una variazione del 4.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.73 e ad un massimo di 2.87.
Segui le dinamiche di ABVC BioPharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.73 2.87
Intervallo Annuale
0.40 5.48
- Chiusura Precedente
- 2.72
- Apertura
- 2.81
- Bid
- 2.84
- Ask
- 3.14
- Minimo
- 2.73
- Massimo
- 2.87
- Volume
- 183
- Variazione giornaliera
- 4.41%
- Variazione Mensile
- 0.35%
- Variazione Semestrale
- 155.86%
- Variazione Annuale
- 311.59%
21 settembre, domenica