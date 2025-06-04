KurseKategorien
Währungen / ABL
Zurück zum Aktien

ABL: Abacus Life Inc - Class A

6.49 USD 0.16 (2.41%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ABL hat sich für heute um -2.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.46 bis zu einem Hoch von 6.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die Abacus Life Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ABL News

Tagesspanne
6.46 6.83
Jahresspanne
4.60 10.30
Vorheriger Schlusskurs
6.65
Eröffnung
6.64
Bid
6.49
Ask
6.79
Tief
6.46
Hoch
6.83
Volumen
1.236 K
Tagesänderung
-2.41%
Monatsänderung
-5.12%
6-Monatsänderung
-13.81%
Jahresänderung
-36.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K