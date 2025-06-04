Währungen / ABL
ABL: Abacus Life Inc - Class A
6.49 USD 0.16 (2.41%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ABL hat sich für heute um -2.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.46 bis zu einem Hoch von 6.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Abacus Life Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ABL News
Tagesspanne
6.46 6.83
Jahresspanne
4.60 10.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.65
- Eröffnung
- 6.64
- Bid
- 6.49
- Ask
- 6.79
- Tief
- 6.46
- Hoch
- 6.83
- Volumen
- 1.236 K
- Tagesänderung
- -2.41%
- Monatsänderung
- -5.12%
- 6-Monatsänderung
- -13.81%
- Jahresänderung
- -36.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K