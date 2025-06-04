QuotazioniSezioni
Valute / ABL
Tornare a Azioni

ABL: Abacus Life Inc - Class A

6.23 USD 0.26 (4.01%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ABL ha avuto una variazione del -4.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.21 e ad un massimo di 6.57.

Segui le dinamiche di Abacus Life Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ABL News

Intervallo Giornaliero
6.21 6.57
Intervallo Annuale
4.60 10.30
Chiusura Precedente
6.49
Apertura
6.44
Bid
6.23
Ask
6.53
Minimo
6.21
Massimo
6.57
Volume
2.336 K
Variazione giornaliera
-4.01%
Variazione Mensile
-8.92%
Variazione Semestrale
-17.26%
Variazione Annuale
-39.34%
20 settembre, sabato