AAME: Atlantic American Corporation
3.43 USD 0.01 (0.29%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AAME hat sich für heute um -0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.33 bis zu einem Hoch von 3.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Atlantic American Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.33 3.45
Jahresspanne
1.26 3.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.44
- Eröffnung
- 3.33
- Bid
- 3.43
- Ask
- 3.73
- Tief
- 3.33
- Hoch
- 3.45
- Volumen
- 97
- Tagesänderung
- -0.29%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 91.62%
- Jahresänderung
- 113.04%
