AAME: Atlantic American Corporation
3.45 USD 0.02 (0.58%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AAME ha avuto una variazione del 0.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.34 e ad un massimo di 3.46.
Segui le dinamiche di Atlantic American Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.34 3.46
Intervallo Annuale
1.26 3.71
- Chiusura Precedente
- 3.43
- Apertura
- 3.45
- Bid
- 3.45
- Ask
- 3.75
- Minimo
- 3.34
- Massimo
- 3.46
- Volume
- 76
- Variazione giornaliera
- 0.58%
- Variazione Mensile
- 0.58%
- Variazione Semestrale
- 92.74%
- Variazione Annuale
- 114.29%
21 settembre, domenica