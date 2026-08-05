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Trinh Van Sang

WolvesVN EU

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盈利交易:
1 544 (69.02%)
亏损交易:
693 (30.98%)
最好交易:
5 376.79 USD
最差交易:
-2 790.79 USD
毛利:
121 067.20 USD (564 289 pips)
毛利亏损:
-72 631.73 USD (447 603 pips)
最大连续赢利:
26 (927.24 USD)
最大连续盈利:
9 921.37 USD (5)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
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最近交易:
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每周交易:
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平均持有时间:
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采收率:
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长期交易:
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短期交易:
1 175 (52.53%)
利润因子:
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预期回报:
21.65 USD
平均利润:
78.41 USD
平均损失:
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最大连续失误:
17 (-903.42 USD)
最大连续亏损:
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每月增长:
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年度预测:
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算法交易:
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最大值:
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相对跌幅:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD.fx 1501
AUDCAD.fx 184
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USDJPY.fx 106
GOLD.m 30
AUDUSD.fx 29
USDCHF.fx 27
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GBPAUD.fx 11
GBPJPY.fx 10
EURJPY.fx 7
AUDJPY.fx 7
NZDUSD.fx 6
EURAUD.fx 6
EURCAD.fx 3
GBPCAD.fx 1
EURCHF.fx 1
CHFJPY.fx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD.fx 38K
AUDCAD.fx -4.8K
USDCAD.fx 2.9K
GBPUSD.fx 6.4K
USDJPY.fx -464
GOLD.m -554
AUDUSD.fx 1.6K
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CADJPY.fx 1.3K
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GBPJPY.fx 621
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AUDJPY.fx 362
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EURAUD.fx 334
EURCAD.fx 184
GBPCAD.fx 28
EURCHF.fx 57
CHFJPY.fx 51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD.fx 89K
AUDCAD.fx 7.4K
USDCAD.fx 5.2K
GBPUSD.fx 32K
USDJPY.fx -4.4K
GOLD.m -16K
AUDUSD.fx 3.6K
USDCHF.fx 4.9K
CADJPY.fx 3.4K
GBPAUD.fx -16K
GBPJPY.fx 2.1K
EURJPY.fx 1K
AUDJPY.fx 593
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EURAUD.fx -495
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GBPCAD.fx 706
EURCHF.fx 66
CHFJPY.fx 290
200K 400K 600K
200K 400K 600K
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2026.08.05 08:55
No swaps are charged on the signal account
2026.08.05 08:55
80% of growth achieved within 75 days. This comprises 3.5% of days out of 2140 days of the signal's entire lifetime.
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