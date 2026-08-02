- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
37
盈利交易:
24 (64.86%)
亏损交易:
13 (35.14%)
最好交易:
66.67 EUR
最差交易:
-69.98 EUR
毛利:
233.84 EUR (12 386 pips)
毛利亏损:
-157.53 EUR (8 535 pips)
最大连续赢利:
7 (19.02 EUR)
最大连续盈利:
139.67 EUR (5)
夏普比率:
0.15
交易活动:
9.59%
最大入金加载:
51.96%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.64
长期交易:
30 (81.08%)
短期交易:
7 (18.92%)
利润因子:
1.48
预期回报:
2.06 EUR
平均利润:
9.74 EUR
平均损失:
-12.12 EUR
最大连续失误:
3 (-94.38 EUR)
最大连续亏损:
-94.38 EUR (3)
每月增长:
38.15%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
7.26 EUR
最大值:
119.36 EUR (35.90%)
相对跌幅:
结余:
35.92% (119.49 EUR)
净值:
29.21% (56.30 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|87
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +66.67 EUR
最差交易: -70 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +19.02 EUR
最大连续亏损: -94.38 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
38%
0
0
USD
USD
276
EUR
EUR
4
86%
37
64%
10%
1.48
2.06
EUR
EUR
36%
1:500