- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
12 (80.00%)
亏损交易:
3 (20.00%)
最好交易:
40.75 EUR
最差交易:
-7.36 EUR
毛利:
199.95 EUR (139 052 pips)
毛利亏损:
-31.89 EUR (25 399 pips)
最大连续赢利:
5 (69.77 EUR)
最大连续盈利:
69.77 EUR (5)
夏普比率:
0.85
交易活动:
8.06%
最大入金加载:
10.47%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
4 小时
采收率:
17.60
长期交易:
4 (26.67%)
短期交易:
11 (73.33%)
利润因子:
6.27
预期回报:
11.20 EUR
平均利润:
16.66 EUR
平均损失:
-10.63 EUR
最大连续失误:
1 (-7.36 EUR)
最大连续亏损:
-7.36 EUR (1)
每月增长:
1.94%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.10 EUR
最大值:
9.55 EUR (0.11%)
相对跌幅:
结余:
0.01% (1.11 EUR)
净值:
0.85% (74.75 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2
|GBPCAD
|2
|DEU.IDX
|2
|USA30.IDX
|2
|CHFJPY
|2
|AUDCAD
|1
|USA500.IDX
|1
|EURCAD
|1
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|49
|GBPCAD
|27
|DEU.IDX
|23
|USA30.IDX
|13
|CHFJPY
|26
|AUDCAD
|2
|USA500.IDX
|15
|EURCAD
|-10
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|358
|GBPCAD
|166
|DEU.IDX
|28K
|USA30.IDX
|76K
|CHFJPY
|149
|AUDCAD
|24
|USA500.IDX
|8.6K
|EURCAD
|-34
|CADJPY
|21
|GBPJPY
|115
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40.75 EUR
最差交易: -7 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +69.77 EUR
最大连续亏损: -7.36 EUR
🏆 E.T.S. Prediction Pro - Quantitative Market Inefficiency Trading System
Dove l'Analisi Quantitativa Incontra le Inefficienze di Mercato
Immagina di poter identificare con precisione matematica quei momenti in cui il mercato è temporaneamente inefficiente. Momenti in cui la folla reagisce emotivamente mentre i dati raccontano una storia diversa. E.T.S. Prediction Pro è stato progettato esattamente per questo.
📊 La Scienza Dietro il Sistema
Analisi Quantitativa Avanzata
Non siamo trader che guardano grafici. Siamo analisti che applicano metodi statistici rigorosi per identificare pattern che si ripetono con regolarità misurabile.
Il nostro algoritmo proprietario E.T.S. (Enhanced Timing Signal) elabora migliaia di dati di prezzo attraverso:
Analisi della distribuzione dei prezzi mediani per identificare deviazioni statisticamente significative
Modelli di regressione non lineare per confermare i punti di inversione
Algoritmi di divergenza adattiva che misurano il sentiment di mercato in tempo reale
Ogni segnale non è un'opinione. È il risultato di un calcolo matematico che ha dimostrato la sua validità su anni di dati storici.
Sfruttare le Inefficienze di Mercato
I mercati non sono perfettamente efficienti. Esistono finestre temporali in cui il prezzo si discosta dal suo valore statistico atteso. Il nostro sistema:
🔍 Identifica queste finestre di inefficienza attraverso un'analisi multi-timeframe
📐 Quantifica la deviazione usando 5 livelli di volatilità statistica
⚡ Agisce con precisione quando la probabilità di ritorno alla media è massima
🎯 Cosa Rende Unico E.T.S. Prediction Pro
Gestione del Rischio Basata su Modelli Statistici
Non usiamo stop loss arbitrari. Ogni livello di uscita è calcolato in base alla distribuzione statistica della volatilità:
📈 Take Profit adattivi che si allineano con i livelli di resistenza statistica
🛡️ Stop Loss dinamici posizionati dove la probabilità di continuazione del trend è confermata
🔄 Re-entry intelligente: se il mercato si estende oltre le aspettative, il sistema ricalcola e attende il prossimo livello di inefficienza statisticamente valido
Vantaggio Competitivo
Mentre altri sistemi si basano su indicatori generici, E.T.S. Prediction Pro:
✅ Utilizza modelli proprietari sviluppati attraverso rigorosa analisi statistica
✅ Opera su timeframe superiori per eliminare il rumore del mercato
✅ Applica il concetto di mean reversion con conferme multiple
✅ Mantiene un rapporto rischio/rendimento asimmetrico in ogni operazione
📈 Risultati Misurabili
Il nostro approccio quantitativo ha dimostrato:
Elevata percentuale di segnali vincenti grazie al filtraggio statistico multilivello
Drawdown controllato attraverso la gestione adattiva delle posizioni
Consistenza nel tempo - non è curve-fitting, è analisi statistica robusta
Performance stabili su diversi regimi di mercato
💡 Per Chi è Stato Progettato
Trader quantitativi che comprendono il valore dell'analisi statistica
Investitori seri che cercano un edge matematico, non promesse vuote
Professionisti che vogliono automatizzare una strategia basata su principi solidi
Chi cerca indipendenza dai bias emotivi del trading discrezionale
🔬 La Filosofia
"Non prevediamo il mercato. Identifichiamo probabilità favorevoli e le sfruttiamo con disciplina matematica."
Ogni decisione del sistema è guidata da:
Evidenza statistica, non opinioni
Gestione del rischio rigorosa, non speranza
Adattabilità, non rigidità
🚀 Il Tuo Vantaggio Inizia Qui
Mentre il 90% dei trader retail perde denaro reagendo alle notizie e alle emozioni, tu puoi operare con la fredda precisione dell'analisi quantitativa.
E.T.S. Prediction Pro non è un Expert Advisor. È il tuo dipartimento di ricerca quantitativa personale, che lavora 24 ore su 24 per identificare e sfruttare le inefficienze del mercato.
📋 Specifiche
Piattaforma: MetaTrader 5
Strumenti: Forex, Indici, Materie Prime
Analisi: Multi-timeframe con conferme incrociate
Timeframe operativo: Configurabile (ottimizzato H1/Daily)
Metodo: Analisi quantitativa proprietaria + gestione adattiva del rischio
"Nel trading, il vantaggio non sta nel prevedere il futuro. Sta nell'identificare quando il mercato ha temporaneamente dimenticato la matematica."
Unisciti ai trader che hanno scelto di operare con un vantaggio statistico reale.
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每月33 USD
2%
0
0
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USD
8.8K
EUR
EUR
5
0%
15
80%
8%
6.26
11.20
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1:100