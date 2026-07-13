- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
11
Profit Trades:
9 (81.81%)
Loss Trades:
2 (18.18%)
Best trade:
27.89 EUR
Worst trade:
-7.36 EUR
Gross Profit:
125.91 EUR (138 748 pips)
Gross Loss:
-20.91 EUR (25 380 pips)
Maximum consecutive wins:
5 (69.77 EUR)
Maximal consecutive profit:
69.77 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.89
Trading activity:
8.06%
Max deposit load:
7.19%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
6
Avg holding time:
4 hours
Recovery Factor:
10.99
Long Trades:
4 (36.36%)
Short Trades:
7 (63.64%)
Profit Factor:
6.02
Expected Payoff:
9.55 EUR
Average Profit:
13.99 EUR
Average Loss:
-10.46 EUR
Maximum consecutive losses:
1 (-7.36 EUR)
Maximal consecutive loss:
-7.36 EUR (1)
Monthly growth:
1.21%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
1.10 EUR
Maximal:
9.55 EUR (0.11%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.01% (1.11 EUR)
By Equity:
0.79% (69.23 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2
|GBPCAD
|2
|DEU.IDX
|2
|USA30.IDX
|2
|AUDCAD
|1
|USA500.IDX
|1
|EURCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|49
|GBPCAD
|27
|DEU.IDX
|23
|USA30.IDX
|13
|AUDCAD
|2
|USA500.IDX
|15
|EURCAD
|-10
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|358
|GBPCAD
|166
|DEU.IDX
|28K
|USA30.IDX
|76K
|AUDCAD
|24
|USA500.IDX
|8.6K
|EURCAD
|-34
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +27.89 EUR
Worst trade: -7 EUR
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +69.77 EUR
Maximal consecutive loss: -7.36 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Dukascopy-live-mt5-1" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
🏆 E.T.S. Prediction Pro - Quantitative Market Inefficiency Trading System
Dove l'Analisi Quantitativa Incontra le Inefficienze di Mercato
Immagina di poter identificare con precisione matematica quei momenti in cui il mercato è temporaneamente inefficiente. Momenti in cui la folla reagisce emotivamente mentre i dati raccontano una storia diversa. E.T.S. Prediction Pro è stato progettato esattamente per questo.
📊 La Scienza Dietro il Sistema
Analisi Quantitativa Avanzata
Non siamo trader che guardano grafici. Siamo analisti che applicano metodi statistici rigorosi per identificare pattern che si ripetono con regolarità misurabile.
Il nostro algoritmo proprietario E.T.S. (Enhanced Timing Signal) elabora migliaia di dati di prezzo attraverso:
Analisi della distribuzione dei prezzi mediani per identificare deviazioni statisticamente significative
Modelli di regressione non lineare per confermare i punti di inversione
Algoritmi di divergenza adattiva che misurano il sentiment di mercato in tempo reale
Ogni segnale non è un'opinione. È il risultato di un calcolo matematico che ha dimostrato la sua validità su anni di dati storici.
Sfruttare le Inefficienze di Mercato
I mercati non sono perfettamente efficienti. Esistono finestre temporali in cui il prezzo si discosta dal suo valore statistico atteso. Il nostro sistema:
🔍 Identifica queste finestre di inefficienza attraverso un'analisi multi-timeframe
📐 Quantifica la deviazione usando 5 livelli di volatilità statistica
⚡ Agisce con precisione quando la probabilità di ritorno alla media è massima
🎯 Cosa Rende Unico E.T.S. Prediction Pro
Gestione del Rischio Basata su Modelli Statistici
Non usiamo stop loss arbitrari. Ogni livello di uscita è calcolato in base alla distribuzione statistica della volatilità:
📈 Take Profit adattivi che si allineano con i livelli di resistenza statistica
🛡️ Stop Loss dinamici posizionati dove la probabilità di continuazione del trend è confermata
🔄 Re-entry intelligente: se il mercato si estende oltre le aspettative, il sistema ricalcola e attende il prossimo livello di inefficienza statisticamente valido
Vantaggio Competitivo
Mentre altri sistemi si basano su indicatori generici, E.T.S. Prediction Pro:
✅ Utilizza modelli proprietari sviluppati attraverso rigorosa analisi statistica
✅ Opera su timeframe superiori per eliminare il rumore del mercato
✅ Applica il concetto di mean reversion con conferme multiple
✅ Mantiene un rapporto rischio/rendimento asimmetrico in ogni operazione
📈 Risultati Misurabili
Il nostro approccio quantitativo ha dimostrato:
Elevata percentuale di segnali vincenti grazie al filtraggio statistico multilivello
Drawdown controllato attraverso la gestione adattiva delle posizioni
Consistenza nel tempo - non è curve-fitting, è analisi statistica robusta
Performance stabili su diversi regimi di mercato
💡 Per Chi è Stato Progettato
Trader quantitativi che comprendono il valore dell'analisi statistica
Investitori seri che cercano un edge matematico, non promesse vuote
Professionisti che vogliono automatizzare una strategia basata su principi solidi
Chi cerca indipendenza dai bias emotivi del trading discrezionale
🔬 La Filosofia
"Non prevediamo il mercato. Identifichiamo probabilità favorevoli e le sfruttiamo con disciplina matematica."
Ogni decisione del sistema è guidata da:
Evidenza statistica, non opinioni
Gestione del rischio rigorosa, non speranza
Adattabilità, non rigidità
🚀 Il Tuo Vantaggio Inizia Qui
Mentre il 90% dei trader retail perde denaro reagendo alle notizie e alle emozioni, tu puoi operare con la fredda precisione dell'analisi quantitativa.
E.T.S. Prediction Pro non è un Expert Advisor. È il tuo dipartimento di ricerca quantitativa personale, che lavora 24 ore su 24 per identificare e sfruttare le inefficienze del mercato.
📋 Specifiche
Piattaforma: MetaTrader 5
Strumenti: Forex, Indici, Materie Prime
Analisi: Multi-timeframe con conferme incrociate
Timeframe operativo: Configurabile (ottimizzato H1/Daily)
Metodo: Analisi quantitativa proprietaria + gestione adattiva del rischio
"Nel trading, il vantaggio non sta nel prevedere il futuro. Sta nell'identificare quando il mercato ha temporaneamente dimenticato la matematica."
Unisciti ai trader che hanno scelto di operare con un vantaggio statistico reale.
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
33 USD per month
1%
0
0
USD
USD
8.8K
EUR
EUR
4
0%
11
81%
8%
6.02
9.55
EUR
EUR
1%
1:100