- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
98
盈利交易:
72 (73.46%)
亏损交易:
26 (26.53%)
最好交易:
76.64 USD
最差交易:
-43.00 USD
毛利:
752.11 USD (75 522 pips)
毛利亏损:
-341.09 USD (33 949 pips)
最大连续赢利:
13 (146.22 USD)
最大连续盈利:
198.87 USD (12)
夏普比率:
0.25
交易活动:
12.32%
最大入金加载:
14.27%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.87
长期交易:
51 (52.04%)
短期交易:
47 (47.96%)
利润因子:
2.21
预期回报:
4.19 USD
平均利润:
10.45 USD
平均损失:
-13.12 USD
最大连续失误:
5 (-48.82 USD)
最大连续亏损:
-81.91 USD (3)
每月增长:
50.12%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
143.45 USD (22.06%)
相对跌幅:
结余:
37.91% (143.45 USD)
净值:
20.44% (48.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|98
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|411
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +76.64 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +146.22 USD
最大连续亏损: -48.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Intraday trading style with breakout system, work on M15-H4 timeframe
All order protected with stop loss and take profit, also with trailing mechanism
Use ECN/Raw Spread account, with leverage maximum at 1:500
Please understand the risk of trading on derivative.
There is no holygrail to success. be patience. and stay calm
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
187%
0
0
USD
USD
335
USD
USD
9
100%
98
73%
12%
2.20
4.19
USD
USD
38%
1:500