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Komang Tri Yoni Dewi

Yoni Gold Signal

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增长自 2026 187%
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交易:
98
盈利交易:
72 (73.46%)
亏损交易:
26 (26.53%)
最好交易:
76.64 USD
最差交易:
-43.00 USD
毛利:
752.11 USD (75 522 pips)
毛利亏损:
-341.09 USD (33 949 pips)
最大连续赢利:
13 (146.22 USD)
最大连续盈利:
198.87 USD (12)
夏普比率:
0.25
交易活动:
12.32%
最大入金加载:
14.27%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.87
长期交易:
51 (52.04%)
短期交易:
47 (47.96%)
利润因子:
2.21
预期回报:
4.19 USD
平均利润:
10.45 USD
平均损失:
-13.12 USD
最大连续失误:
5 (-48.82 USD)
最大连续亏损:
-81.91 USD (3)
每月增长:
50.12%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
143.45 USD (22.06%)
相对跌幅:
结余:
37.91% (143.45 USD)
净值:
20.44% (48.38 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 411
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最大连续亏损: -48.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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Intraday trading style with breakout system, work on M15-H4 timeframe

All order protected with stop loss and take profit, also with trailing mechanism

Use ECN/Raw Spread account, with leverage maximum at 1:500

Please understand the risk of trading on derivative.

There is no holygrail to success. be patience. and stay calm
没有评论
2026.08.12 13:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.04 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.03 14:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 07:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 06:18
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 20:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 14:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 03:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 03:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.13 02:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.13 02:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.13 02:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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