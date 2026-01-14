- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
24
盈利交易:
16 (66.66%)
亏损交易:
8 (33.33%)
最好交易:
16.41 USD
最差交易:
-3.14 USD
毛利:
131.95 USD (131 933 pips)
毛利亏损:
-13.40 USD (13 400 pips)
最大连续赢利:
5 (30.60 USD)
最大连续盈利:
30.60 USD (5)
夏普比率:
0.87
交易活动:
31.79%
最大入金加载:
12.06%
最近交易:
45 几分钟前
每周交易:
24
平均持有时间:
35 分钟
采收率:
24.19
长期交易:
19 (79.17%)
短期交易:
5 (20.83%)
利润因子:
9.85
预期回报:
4.94 USD
平均利润:
8.25 USD
平均损失:
-1.68 USD
最大连续失误:
2 (-4.90 USD)
最大连续亏损:
-4.90 USD (2)
每月增长:
18.05%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4.90 USD (0.64%)
相对跌幅:
结余:
0.64% (4.90 USD)
净值:
1.05% (7.99 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|119
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|119K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.41 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +30.60 USD
最大连续亏损: -4.90 USD
Stop
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
18%
0
0
USD
USD
775
USD
USD
1
0%
24
66%
32%
9.84
4.94
USD
USD
1%
1:100