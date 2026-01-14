- 자본
- 축소
트레이드:
34
이익 거래:
22 (64.70%)
손실 거래:
12 (35.29%)
최고의 거래:
16.41 USD
최악의 거래:
-7.32 USD
총 수익:
171.43 USD (171 414 pips)
총 손실:
-29.60 USD (29 587 pips)
연속 최대 이익:
5 (30.60 USD)
연속 최대 이익:
34.72 USD (3)
샤프 비율:
0.70
거래 활동:
25.29%
최대 입금량:
19.68%
최근 거래:
11 분 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
37 분
회복 요인:
10.24
롱(주식매수):
25 (73.53%)
숏(주식차입매도):
9 (26.47%)
수익 요인:
5.79
기대수익:
4.17 USD
평균 이익:
7.79 USD
평균 손실:
-2.47 USD
연속 최대 손실:
2 (-10.70 USD)
연속 최대 손실:
-10.70 USD (2)
월별 성장률:
21.73%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
13.85 USD (1.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.81% (13.85 USD)
자본금별:
1.54% (10.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|142K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.41 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +30.60 USD
연속 최대 손실: -10.70 USD
