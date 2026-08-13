PBPH: Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
今日PBPH汇率已更改-0.71%。当日，交易品种以低点27.98和高点28.29进行交易。
关注Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PBPH股票今天的价格是多少？
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF股票今天的定价为27.98。它在27.98 - 28.29范围内交易，昨天的收盘价为28.18，交易量达到109。PBPH的实时价格图表显示了这些更新。
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF股票是否支付股息？
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF目前的价值为27.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.56%和USD。实时查看图表以跟踪PBPH走势。
如何购买PBPH股票？
您可以以27.98的当前价格购买Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF股票。订单通常设置在27.98或28.28附近，而109和-0.67%显示市场活动。立即关注PBPH的实时图表更新。
如何投资PBPH股票？
投资Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF需要考虑年度范围24.24 - 28.29和当前价格27.98。许多人在以27.98或28.28下订单之前，会比较2.68%和。实时查看PBPH价格图表，了解每日变化。
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF的最高价格是28.29。在24.24 - 28.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF的绩效。
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF股票的最低价格是多少？
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF（PBPH）的最低价格为24.24。将其与当前的27.98和24.24 - 28.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBPH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PBPH股票是什么时候拆分的？
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.18和11.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.18
- 开盘价
- 28.17
- 卖价
- 27.98
- 买价
- 28.28
- 最低价
- 27.98
- 最高价
- 28.29
- 交易量
- 109
- 日变化
- -0.71%
- 月变化
- 2.68%
- 6个月变化
- 3.55%
- 年变化
- 11.56%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%