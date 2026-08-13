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PBPH: Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

27.98 USD 0.20 (0.71%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PBPH汇率已更改-0.71%。当日，交易品种以低点27.98和高点28.29进行交易。

关注Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PBPH股票今天的价格是多少？

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF股票今天的定价为27.98。它在27.98 - 28.29范围内交易，昨天的收盘价为28.18，交易量达到109。PBPH的实时价格图表显示了这些更新。

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF股票是否支付股息？

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF目前的价值为27.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.56%和USD。实时查看图表以跟踪PBPH走势。

如何购买PBPH股票？

您可以以27.98的当前价格购买Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF股票。订单通常设置在27.98或28.28附近，而109和-0.67%显示市场活动。立即关注PBPH的实时图表更新。

如何投资PBPH股票？

投资Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF需要考虑年度范围24.24 - 28.29和当前价格27.98。许多人在以27.98或28.28下订单之前，会比较2.68%和。实时查看PBPH价格图表，了解每日变化。

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF的最高价格是28.29。在24.24 - 28.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF的绩效。

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF股票的最低价格是多少？

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF（PBPH）的最低价格为24.24。将其与当前的27.98和24.24 - 28.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBPH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PBPH股票是什么时候拆分的？

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.18和11.56%中可见。

日范围
27.98 28.29
年范围
24.24 28.29
前一天收盘价
28.18
开盘价
28.17
卖价
27.98
买价
28.28
最低价
27.98
最高价
28.29
交易量
109
日变化
-0.71%
月变化
2.68%
6个月变化
3.55%
年变化
11.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%