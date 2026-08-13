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JOBX: Tradr 2X Long JOBY Daily ETF

14.79 USD 1.56 (9.54%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JOBX汇率已更改-9.54%。当日，交易品种以低点14.38和高点16.89进行交易。

关注Tradr 2X Long JOBY Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JOBX股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long JOBY Daily ETF股票今天的定价为14.79。它在14.38 - 16.89范围内交易，昨天的收盘价为16.35，交易量达到90。JOBX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long JOBY Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long JOBY Daily ETF目前的价值为14.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.22%和USD。实时查看图表以跟踪JOBX走势。

如何购买JOBX股票？

您可以以14.79的当前价格购买Tradr 2X Long JOBY Daily ETF股票。订单通常设置在14.79或15.09附近，而90和-7.97%显示市场活动。立即关注JOBX的实时图表更新。

如何投资JOBX股票？

投资Tradr 2X Long JOBY Daily ETF需要考虑年度范围7.71 - 50.07和当前价格14.79。许多人在以14.79或15.09下订单之前，会比较31.47%和。实时查看JOBX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long JOBY Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long JOBY Daily ETF的最高价格是50.07。在7.71 - 50.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long JOBY Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long JOBY Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long JOBY Daily ETF（JOBX）的最低价格为7.71。将其与当前的14.79和7.71 - 50.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JOBX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JOBX股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long JOBY Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.35和-43.22%中可见。

日范围
14.38 16.89
年范围
7.71 50.07
前一天收盘价
16.35
开盘价
16.07
卖价
14.79
买价
15.09
最低价
14.38
最高价
16.89
交易量
90
日变化
-9.54%
月变化
31.47%
6个月变化
73.19%
年变化
-43.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%