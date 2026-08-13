JOBX股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Long JOBY Daily ETF股票今天的定价为14.79。它在14.38 - 16.89范围内交易，昨天的收盘价为16.35，交易量达到90。JOBX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long JOBY Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Long JOBY Daily ETF目前的价值为14.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.22%和USD。实时查看图表以跟踪JOBX走势。

如何购买JOBX股票？ 您可以以14.79的当前价格购买Tradr 2X Long JOBY Daily ETF股票。订单通常设置在14.79或15.09附近，而90和-7.97%显示市场活动。立即关注JOBX的实时图表更新。

如何投资JOBX股票？ 投资Tradr 2X Long JOBY Daily ETF需要考虑年度范围7.71 - 50.07和当前价格14.79。许多人在以14.79或15.09下订单之前，会比较31.47%和。实时查看JOBX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long JOBY Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Long JOBY Daily ETF的最高价格是50.07。在7.71 - 50.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long JOBY Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long JOBY Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Long JOBY Daily ETF（JOBX）的最低价格为7.71。将其与当前的14.79和7.71 - 50.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JOBX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。