JOBX: Tradr 2X Long JOBY Daily ETF
今日JOBX汇率已更改-9.54%。当日，交易品种以低点14.38和高点16.89进行交易。
关注Tradr 2X Long JOBY Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
JOBX股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long JOBY Daily ETF股票今天的定价为14.79。它在14.38 - 16.89范围内交易，昨天的收盘价为16.35，交易量达到90。JOBX的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long JOBY Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long JOBY Daily ETF目前的价值为14.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.22%和USD。实时查看图表以跟踪JOBX走势。
如何购买JOBX股票？
您可以以14.79的当前价格购买Tradr 2X Long JOBY Daily ETF股票。订单通常设置在14.79或15.09附近，而90和-7.97%显示市场活动。立即关注JOBX的实时图表更新。
如何投资JOBX股票？
投资Tradr 2X Long JOBY Daily ETF需要考虑年度范围7.71 - 50.07和当前价格14.79。许多人在以14.79或15.09下订单之前，会比较31.47%和。实时查看JOBX价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long JOBY Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long JOBY Daily ETF的最高价格是50.07。在7.71 - 50.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long JOBY Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long JOBY Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long JOBY Daily ETF（JOBX）的最低价格为7.71。将其与当前的14.79和7.71 - 50.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JOBX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JOBX股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long JOBY Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.35和-43.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.35
- 开盘价
- 16.07
- 卖价
- 14.79
- 买价
- 15.09
- 最低价
- 14.38
- 最高价
- 16.89
- 交易量
- 90
- 日变化
- -9.54%
- 月变化
- 31.47%
- 6个月变化
- 73.19%
- 年变化
- -43.22%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%