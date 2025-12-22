IJAN: Innovator International Developed Power Buffer ETF January
今日IJAN汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点38.93和高点39.04进行交易。
关注Innovator International Developed Power Buffer ETF January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
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常见问题解答
IJAN股票今天的价格是多少？
Innovator International Developed Power Buffer ETF January股票今天的定价为38.97。它在38.93 - 39.04范围内交易，昨天的收盘价为38.96，交易量达到14。IJAN的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator International Developed Power Buffer ETF January股票是否支付股息？
Innovator International Developed Power Buffer ETF January目前的价值为38.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.70%和USD。实时查看图表以跟踪IJAN走势。
如何购买IJAN股票？
您可以以38.97的当前价格购买Innovator International Developed Power Buffer ETF January股票。订单通常设置在38.97或39.27附近，而14和0.03%显示市场活动。立即关注IJAN的实时图表更新。
如何投资IJAN股票？
投资Innovator International Developed Power Buffer ETF January需要考虑年度范围34.58 - 39.26和当前价格38.97。许多人在以38.97或39.27下订单之前，会比较1.01%和。实时查看IJAN价格图表，了解每日变化。
Innovator International Developed Power Buffer ETF January股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator International Developed Power Buffer ETF January的最高价格是39.26。在34.58 - 39.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator International Developed Power Buffer ETF January的绩效。
Innovator International Developed Power Buffer ETF January股票的最低价格是多少？
Innovator International Developed Power Buffer ETF January（IJAN）的最低价格为34.58。将其与当前的38.97和34.58 - 39.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IJAN股票是什么时候拆分的？
Innovator International Developed Power Buffer ETF January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.96和12.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.96
- 开盘价
- 38.96
- 卖价
- 38.97
- 买价
- 39.27
- 最低价
- 38.93
- 最高价
- 39.04
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 1.01%
- 6个月变化
- 4.39%
- 年变化
- 12.70%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%