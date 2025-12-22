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IJAN: Innovator International Developed Power Buffer ETF January

38.97 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IJAN汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点38.93和高点39.04进行交易。

关注Innovator International Developed Power Buffer ETF January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IJAN新闻

常见问题解答

IJAN股票今天的价格是多少？

Innovator International Developed Power Buffer ETF January股票今天的定价为38.97。它在38.93 - 39.04范围内交易，昨天的收盘价为38.96，交易量达到14。IJAN的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator International Developed Power Buffer ETF January股票是否支付股息？

Innovator International Developed Power Buffer ETF January目前的价值为38.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.70%和USD。实时查看图表以跟踪IJAN走势。

如何购买IJAN股票？

您可以以38.97的当前价格购买Innovator International Developed Power Buffer ETF January股票。订单通常设置在38.97或39.27附近，而14和0.03%显示市场活动。立即关注IJAN的实时图表更新。

如何投资IJAN股票？

投资Innovator International Developed Power Buffer ETF January需要考虑年度范围34.58 - 39.26和当前价格38.97。许多人在以38.97或39.27下订单之前，会比较1.01%和。实时查看IJAN价格图表，了解每日变化。

Innovator International Developed Power Buffer ETF January股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator International Developed Power Buffer ETF January的最高价格是39.26。在34.58 - 39.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator International Developed Power Buffer ETF January的绩效。

Innovator International Developed Power Buffer ETF January股票的最低价格是多少？

Innovator International Developed Power Buffer ETF January（IJAN）的最低价格为34.58。将其与当前的38.97和34.58 - 39.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IJAN股票是什么时候拆分的？

Innovator International Developed Power Buffer ETF January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.96和12.70%中可见。

日范围
38.93 39.04
年范围
34.58 39.26
前一天收盘价
38.96
开盘价
38.96
卖价
38.97
买价
39.27
最低价
38.93
最高价
39.04
交易量
14
日变化
0.03%
月变化
1.01%
6个月变化
4.39%
年变化
12.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%