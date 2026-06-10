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IIF: 摩根士丹利印度投资基金

23.38 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IIF汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点23.26和高点23.67进行交易。

关注摩根士丹利印度投资基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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IIF新闻

常见问题解答

IIF股票今天的价格是多少？

摩根士丹利印度投资基金股票今天的定价为23.38。它在23.26 - 23.67范围内交易，昨天的收盘价为23.36，交易量达到51。IIF的实时价格图表显示了这些更新。

摩根士丹利印度投资基金股票是否支付股息？

摩根士丹利印度投资基金目前的价值为23.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.93%和USD。实时查看图表以跟踪IIF走势。

如何购买IIF股票？

您可以以23.38的当前价格购买摩根士丹利印度投资基金股票。订单通常设置在23.38或23.68附近，而51和-0.68%显示市场活动。立即关注IIF的实时图表更新。

如何投资IIF股票？

投资摩根士丹利印度投资基金需要考虑年度范围19.83 - 27.98和当前价格23.38。许多人在以23.38或23.68下订单之前，会比较1.70%和。实时查看IIF价格图表，了解每日变化。

摩根士丹利印度投资基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，摩根士丹利印度投资基金的最高价格是27.98。在19.83 - 27.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪摩根士丹利印度投资基金的绩效。

摩根士丹利印度投资基金股票的最低价格是多少？

摩根士丹利印度投资基金（IIF）的最低价格为19.83。将其与当前的23.38和19.83 - 27.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IIF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IIF股票是什么时候拆分的？

摩根士丹利印度投资基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.36和-10.93%中可见。

日范围
23.26 23.67
年范围
19.83 27.98
前一天收盘价
23.36
开盘价
23.54
卖价
23.38
买价
23.68
最低价
23.26
最高价
23.67
交易量
51
日变化
0.09%
月变化
1.70%
6个月变化
0.56%
年变化
-10.93%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%