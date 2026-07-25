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IGLD: 金线网络

21.72 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IGLD汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点21.67和高点21.85进行交易。

关注金线网络动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • W1
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IGLD新闻

常见问题解答

IGLD股票今天的价格是多少？

金线网络股票今天的定价为21.72。它在21.67 - 21.85范围内交易，昨天的收盘价为21.74，交易量达到258。IGLD的实时价格图表显示了这些更新。

金线网络股票是否支付股息？

金线网络目前的价值为21.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.38%和USD。实时查看图表以跟踪IGLD走势。

如何购买IGLD股票？

您可以以21.72的当前价格购买金线网络股票。订单通常设置在21.72或22.02附近，而258和-0.28%显示市场活动。立即关注IGLD的实时图表更新。

如何投资IGLD股票？

投资金线网络需要考虑年度范围20.22 - 30.42和当前价格21.72。许多人在以21.72或22.02下订单之前，会比较6.68%和。实时查看IGLD价格图表，了解每日变化。

金线网络股票的最高价格是多少？

在过去一年中，金线网络的最高价格是30.42。在20.22 - 30.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪金线网络的绩效。

金线网络股票的最低价格是多少？

金线网络（IGLD）的最低价格为20.22。将其与当前的21.72和20.22 - 30.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IGLD股票是什么时候拆分的？

金线网络历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.74和-2.38%中可见。

日范围
21.67 21.85
年范围
20.22 30.42
前一天收盘价
21.74
开盘价
21.78
卖价
21.72
买价
22.02
最低价
21.67
最高价
21.85
交易量
258
日变化
-0.09%
月变化
6.68%
6个月变化
-24.77%
年变化
-2.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%