IGLD: 金线网络
今日IGLD汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点21.67和高点21.85进行交易。
关注金线网络动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
IGLD股票今天的价格是多少？
金线网络股票今天的定价为21.72。它在21.67 - 21.85范围内交易，昨天的收盘价为21.74，交易量达到258。IGLD的实时价格图表显示了这些更新。
金线网络股票是否支付股息？
金线网络目前的价值为21.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.38%和USD。实时查看图表以跟踪IGLD走势。
如何购买IGLD股票？
您可以以21.72的当前价格购买金线网络股票。订单通常设置在21.72或22.02附近，而258和-0.28%显示市场活动。立即关注IGLD的实时图表更新。
如何投资IGLD股票？
投资金线网络需要考虑年度范围20.22 - 30.42和当前价格21.72。许多人在以21.72或22.02下订单之前，会比较6.68%和。实时查看IGLD价格图表，了解每日变化。
金线网络股票的最高价格是多少？
在过去一年中，金线网络的最高价格是30.42。在20.22 - 30.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪金线网络的绩效。
金线网络股票的最低价格是多少？
金线网络（IGLD）的最低价格为20.22。将其与当前的21.72和20.22 - 30.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IGLD股票是什么时候拆分的？
金线网络历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.74和-2.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.74
- 开盘价
- 21.78
- 卖价
- 21.72
- 买价
- 22.02
- 最低价
- 21.67
- 最高价
- 21.85
- 交易量
- 258
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 6.68%
- 6个月变化
- -24.77%
- 年变化
- -2.38%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%