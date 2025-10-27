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IBND: SPDR国际公司债指数ETF

31.17 USD 0.04 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IBND汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点31.12和高点31.20进行交易。

关注SPDR国际公司债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IBND新闻

常见问题解答

IBND股票今天的价格是多少？

SPDR国际公司债指数ETF股票今天的定价为31.17。它在31.12 - 31.20范围内交易，昨天的收盘价为31.13，交易量达到71。IBND的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR国际公司债指数ETF股票是否支付股息？

SPDR国际公司债指数ETF目前的价值为31.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.92%和USD。实时查看图表以跟踪IBND走势。

如何购买IBND股票？

您可以以31.17的当前价格购买SPDR国际公司债指数ETF股票。订单通常设置在31.17或31.47附近，而71和0.03%显示市场活动。立即关注IBND的实时图表更新。

如何投资IBND股票？

投资SPDR国际公司债指数ETF需要考虑年度范围30.55 - 33.19和当前价格31.17。许多人在以31.17或31.47下订单之前，会比较0.48%和。实时查看IBND价格图表，了解每日变化。

SPDR国际公司债指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR国际公司债指数ETF的最高价格是33.19。在30.55 - 33.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR国际公司债指数ETF的绩效。

SPDR国际公司债指数ETF股票的最低价格是多少？

SPDR国际公司债指数ETF（IBND）的最低价格为30.55。将其与当前的31.17和30.55 - 33.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IBND股票是什么时候拆分的？

SPDR国际公司债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.13和-1.92%中可见。

日范围
31.12 31.20
年范围
30.55 33.19
前一天收盘价
31.13
开盘价
31.16
卖价
31.17
买价
31.47
最低价
31.12
最高价
31.20
交易量
71
日变化
0.13%
月变化
0.48%
6个月变化
-3.53%
年变化
-1.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%