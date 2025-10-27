IBND: SPDR国际公司债指数ETF
今日IBND汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点31.12和高点31.20进行交易。
关注SPDR国际公司债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBND新闻
常见问题解答
IBND股票今天的价格是多少？
SPDR国际公司债指数ETF股票今天的定价为31.17。它在31.12 - 31.20范围内交易，昨天的收盘价为31.13，交易量达到71。IBND的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR国际公司债指数ETF股票是否支付股息？
SPDR国际公司债指数ETF目前的价值为31.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.92%和USD。实时查看图表以跟踪IBND走势。
如何购买IBND股票？
您可以以31.17的当前价格购买SPDR国际公司债指数ETF股票。订单通常设置在31.17或31.47附近，而71和0.03%显示市场活动。立即关注IBND的实时图表更新。
如何投资IBND股票？
投资SPDR国际公司债指数ETF需要考虑年度范围30.55 - 33.19和当前价格31.17。许多人在以31.17或31.47下订单之前，会比较0.48%和。实时查看IBND价格图表，了解每日变化。
SPDR国际公司债指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR国际公司债指数ETF的最高价格是33.19。在30.55 - 33.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR国际公司债指数ETF的绩效。
SPDR国际公司债指数ETF股票的最低价格是多少？
SPDR国际公司债指数ETF（IBND）的最低价格为30.55。将其与当前的31.17和30.55 - 33.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IBND股票是什么时候拆分的？
SPDR国际公司债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.13和-1.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.13
- 开盘价
- 31.16
- 卖价
- 31.17
- 买价
- 31.47
- 最低价
- 31.12
- 最高价
- 31.20
- 交易量
- 71
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 0.48%
- 6个月变化
- -3.53%
- 年变化
- -1.92%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%