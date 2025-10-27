IBND股票今天的价格是多少？ SPDR国际公司债指数ETF股票今天的定价为31.17。它在31.12 - 31.20范围内交易，昨天的收盘价为31.13，交易量达到71。IBND的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR国际公司债指数ETF股票是否支付股息？ SPDR国际公司债指数ETF目前的价值为31.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.92%和USD。实时查看图表以跟踪IBND走势。

如何购买IBND股票？ 您可以以31.17的当前价格购买SPDR国际公司债指数ETF股票。订单通常设置在31.17或31.47附近，而71和0.03%显示市场活动。立即关注IBND的实时图表更新。

如何投资IBND股票？ 投资SPDR国际公司债指数ETF需要考虑年度范围30.55 - 33.19和当前价格31.17。许多人在以31.17或31.47下订单之前，会比较0.48%和。实时查看IBND价格图表，了解每日变化。

SPDR国际公司债指数ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SPDR国际公司债指数ETF的最高价格是33.19。在30.55 - 33.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR国际公司债指数ETF的绩效。

SPDR国际公司债指数ETF股票的最低价格是多少？ SPDR国际公司债指数ETF（IBND）的最低价格为30.55。将其与当前的31.17和30.55 - 33.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。