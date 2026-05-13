IBHF: iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
今日IBHF汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点22.49和高点22.50进行交易。
关注iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBHF新闻
- Credit Says The Capital Goods Recession Story Doesn’t Hold Up
- 4 Themes For Fixed Income: The Themes Driving Bond Markets
- The Resilient Rally: Can Markets Continue To Climb Amid Uncertainty?
- Build A Better Path, Part 2: 3-Dimensional Investing
- Bond Markets Getting Oversold; Fed Funds Futures Indicate FOMC Will Stand Pat On July 29
- The Credit Market Lens: Rich Spreads, Cheap Treasuries, And An Incomplete Explanation
- Fixed Income Outlook Q3 2026: Looking To The Data When Visibility Is Low
- The Credit Market Lens: A Higher Bar For Earnings Season
- Q3 2026 Fixed Income Perspectives
- The Credit Market Lens: A Growing Divide In Leveraged Finance
- The Week The AI Trade Broke, And Why The Data Says 'Rotation,' Not 'Recession'
- Warsh's Dot-Plot Pivot Recalibrates Duration Risk In Investment-Grade Bonds
- Aligned Incentives: Our Key To Navigating The Diverse High Yield Market
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: June 2026
- Opportunities Emerge In A Higher-Yield World
- Rupture And Resilience
- Energy Credit Market Returns Reflect Sector Discipline
- Monthly Macro Monitor: Nothing To See Here
- Measuring What Matters In Public And Private Fixed Income
- AI Credit Expansion: Assessing The Micro And Macro Risks
- The AI Buildout Is Causing Record Bond Issuances, Including In Canada
- 5 High-Yield BlackRock Dividend ETFs Paying Over 6% Passive Income in 2026 - TipRanks.com
- How Well Do You Understand Yield? A Guide For Investors
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: May 2026
常见问题解答
IBHF股票今天的价格是多少？
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF股票今天的定价为22.49。它在22.49 - 22.50范围内交易，昨天的收盘价为22.49，交易量达到122。IBHF的实时价格图表显示了这些更新。
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF股票是否支付股息？
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF目前的价值为22.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.23%和USD。实时查看图表以跟踪IBHF走势。
如何购买IBHF股票？
您可以以22.49的当前价格购买iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF股票。订单通常设置在22.49或22.79附近，而122和0.00%显示市场活动。立即关注IBHF的实时图表更新。
如何投资IBHF股票？
投资iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF需要考虑年度范围22.42 - 23.42和当前价格22.49。许多人在以22.49或22.79下订单之前，会比较0.09%和。实时查看IBHF价格图表，了解每日变化。
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF的最高价格是23.42。在22.42 - 23.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF的绩效。
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF股票的最低价格是多少？
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF（IBHF）的最低价格为22.42。将其与当前的22.49和22.42 - 23.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBHF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IBHF股票是什么时候拆分的？
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.49和-3.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.49
- 开盘价
- 22.49
- 卖价
- 22.49
- 买价
- 22.79
- 最低价
- 22.49
- 最高价
- 22.50
- 交易量
- 122
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.09%
- 6个月变化
- -2.17%
- 年变化
- -3.23%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%