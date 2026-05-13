报价部分
货币 / IBHF
回到股票

IBHF: iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

22.49 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IBHF汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点22.49和高点22.50进行交易。

关注iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IBHF新闻

常见问题解答

IBHF股票今天的价格是多少？

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF股票今天的定价为22.49。它在22.49 - 22.50范围内交易，昨天的收盘价为22.49，交易量达到122。IBHF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF股票是否支付股息？

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF目前的价值为22.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.23%和USD。实时查看图表以跟踪IBHF走势。

如何购买IBHF股票？

您可以以22.49的当前价格购买iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF股票。订单通常设置在22.49或22.79附近，而122和0.00%显示市场活动。立即关注IBHF的实时图表更新。

如何投资IBHF股票？

投资iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF需要考虑年度范围22.42 - 23.42和当前价格22.49。许多人在以22.49或22.79下订单之前，会比较0.09%和。实时查看IBHF价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF的最高价格是23.42。在22.42 - 23.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF的绩效。

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF股票的最低价格是多少？

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF（IBHF）的最低价格为22.42。将其与当前的22.49和22.42 - 23.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBHF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IBHF股票是什么时候拆分的？

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.49和-3.23%中可见。

日范围
22.49 22.50
年范围
22.42 23.42
前一天收盘价
22.49
开盘价
22.49
卖价
22.49
买价
22.79
最低价
22.49
最高价
22.50
交易量
122
日变化
0.00%
月变化
0.09%
6个月变化
-2.17%
年变化
-3.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%