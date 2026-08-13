IBDV股票今天的价格是多少？ iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF股票今天的定价为21.60。它在21.59 - 21.62范围内交易，昨天的收盘价为21.58，交易量达到549。IBDV的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF股票是否支付股息？ iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF目前的价值为21.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.73%和USD。实时查看图表以跟踪IBDV走势。

如何购买IBDV股票？ 您可以以21.60的当前价格购买iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF股票。订单通常设置在21.60或21.90附近，而549和0.00%显示市场活动。立即关注IBDV的实时图表更新。

如何投资IBDV股票？ 投资iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF需要考虑年度范围21.55 - 22.41和当前价格21.60。许多人在以21.60或21.90下订单之前，会比较0.19%和。实时查看IBDV价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF的最高价格是22.41。在21.55 - 22.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF股票的最低价格是多少？ iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF（IBDV）的最低价格为21.55。将其与当前的21.60和21.55 - 22.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。