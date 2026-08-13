IBDU股票今天的价格是多少？ iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF股票今天的定价为23.04。它在23.03 - 23.06范围内交易，昨天的收盘价为23.02，交易量达到362。IBDU的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF股票是否支付股息？ iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF目前的价值为23.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.16%和USD。实时查看图表以跟踪IBDU走势。

如何购买IBDU股票？ 您可以以23.04的当前价格购买iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF股票。订单通常设置在23.04或23.34附近，而362和-0.09%显示市场活动。立即关注IBDU的实时图表更新。

如何投资IBDU股票？ 投资iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF需要考虑年度范围22.98 - 23.65和当前价格23.04。许多人在以23.04或23.34下订单之前，会比较0.17%和。实时查看IBDU价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF的最高价格是23.65。在22.98 - 23.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF股票的最低价格是多少？ iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF（IBDU）的最低价格为22.98。将其与当前的23.04和22.98 - 23.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBDU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。