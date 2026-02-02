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GSIE: Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

48.04 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GSIE汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点47.95和高点48.24进行交易。

关注Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GSIE新闻

常见问题解答

GSIE股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF股票今天的定价为48.04。它在47.95 - 48.24范围内交易，昨天的收盘价为48.05，交易量达到499。GSIE的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF目前的价值为48.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.10%和USD。实时查看图表以跟踪GSIE走势。

如何购买GSIE股票？

您可以以48.04的当前价格购买Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF股票。订单通常设置在48.04或48.34附近，而499和-0.19%显示市场活动。立即关注GSIE的实时图表更新。

如何投资GSIE股票？

投资Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF需要考虑年度范围39.95 - 48.30和当前价格48.04。许多人在以48.04或48.34下订单之前，会比较2.06%和。实时查看GSIE价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF的最高价格是48.30。在39.95 - 48.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF的绩效。

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF（GSIE）的最低价格为39.95。将其与当前的48.04和39.95 - 48.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSIE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GSIE股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.05和20.10%中可见。

日范围
47.95 48.24
年范围
39.95 48.30
前一天收盘价
48.05
开盘价
48.13
卖价
48.04
买价
48.34
最低价
47.95
最高价
48.24
交易量
499
日变化
-0.02%
月变化
2.06%
6个月变化
5.42%
年变化
20.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%