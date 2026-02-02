GSIE: Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
今日GSIE汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点47.95和高点48.24进行交易。
关注Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
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常见问题解答
GSIE股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF股票今天的定价为48.04。它在47.95 - 48.24范围内交易，昨天的收盘价为48.05，交易量达到499。GSIE的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF股票是否支付股息？
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF目前的价值为48.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.10%和USD。实时查看图表以跟踪GSIE走势。
如何购买GSIE股票？
您可以以48.04的当前价格购买Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF股票。订单通常设置在48.04或48.34附近，而499和-0.19%显示市场活动。立即关注GSIE的实时图表更新。
如何投资GSIE股票？
投资Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF需要考虑年度范围39.95 - 48.30和当前价格48.04。许多人在以48.04或48.34下订单之前，会比较2.06%和。实时查看GSIE价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF的最高价格是48.30。在39.95 - 48.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF的绩效。
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF（GSIE）的最低价格为39.95。将其与当前的48.04和39.95 - 48.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSIE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GSIE股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.05和20.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.05
- 开盘价
- 48.13
- 卖价
- 48.04
- 买价
- 48.34
- 最低价
- 47.95
- 最高价
- 48.24
- 交易量
- 499
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 2.06%
- 6个月变化
- 5.42%
- 年变化
- 20.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%