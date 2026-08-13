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FSIG: First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

18.82 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FSIG汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点18.81和高点18.83进行交易。

关注First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FSIG股票今天的价格是多少？

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF股票今天的定价为18.82。它在18.81 - 18.83范围内交易，昨天的收盘价为18.82，交易量达到447。FSIG的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF股票是否支付股息？

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF目前的价值为18.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.72%和USD。实时查看图表以跟踪FSIG走势。

如何购买FSIG股票？

您可以以18.82的当前价格购买First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF股票。订单通常设置在18.82或19.12附近，而447和0.00%显示市场活动。立即关注FSIG的实时图表更新。

如何投资FSIG股票？

投资First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF需要考虑年度范围18.71 - 19.33和当前价格18.82。许多人在以18.82或19.12下订单之前，会比较0.16%和。实时查看FSIG价格图表，了解每日变化。

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF的最高价格是19.33。在18.71 - 19.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF的绩效。

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF（FSIG）的最低价格为18.71。将其与当前的18.82和18.71 - 19.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FSIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FSIG股票是什么时候拆分的？

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.82和-1.72%中可见。

日范围
18.81 18.83
年范围
18.71 19.33
前一天收盘价
18.82
开盘价
18.82
卖价
18.82
买价
19.12
最低价
18.81
最高价
18.83
交易量
447
日变化
0.00%
月变化
0.16%
6个月变化
-1.67%
年变化
-1.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%