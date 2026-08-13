FSIG: First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
今日FSIG汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点18.81和高点18.83进行交易。
关注First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FSIG股票今天的价格是多少？
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF股票今天的定价为18.82。它在18.81 - 18.83范围内交易，昨天的收盘价为18.82，交易量达到447。FSIG的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF股票是否支付股息？
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF目前的价值为18.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.72%和USD。实时查看图表以跟踪FSIG走势。
如何购买FSIG股票？
您可以以18.82的当前价格购买First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF股票。订单通常设置在18.82或19.12附近，而447和0.00%显示市场活动。立即关注FSIG的实时图表更新。
如何投资FSIG股票？
投资First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF需要考虑年度范围18.71 - 19.33和当前价格18.82。许多人在以18.82或19.12下订单之前，会比较0.16%和。实时查看FSIG价格图表，了解每日变化。
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF的最高价格是19.33。在18.71 - 19.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF的绩效。
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF（FSIG）的最低价格为18.71。将其与当前的18.82和18.71 - 19.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FSIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FSIG股票是什么时候拆分的？
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.82和-1.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.82
- 开盘价
- 18.82
- 卖价
- 18.82
- 买价
- 19.12
- 最低价
- 18.81
- 最高价
- 18.83
- 交易量
- 447
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.16%
- 6个月变化
- -1.67%
- 年变化
- -1.72%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%