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FEMS: First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

45.43 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FEMS汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点45.19和高点45.77进行交易。

关注First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FEMS股票今天的价格是多少？

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund股票今天的定价为45.43。它在45.19 - 45.77范围内交易，昨天的收盘价为45.43，交易量达到30。FEMS的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund股票是否支付股息？

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund目前的价值为45.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.82%和USD。实时查看图表以跟踪FEMS走势。

如何购买FEMS股票？

您可以以45.43的当前价格购买First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund股票。订单通常设置在45.43或45.73附近，而30和-0.74%显示市场活动。立即关注FEMS的实时图表更新。

如何投资FEMS股票？

投资First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund需要考虑年度范围40.94 - 49.49和当前价格45.43。许多人在以45.43或45.73下订单之前，会比较4.51%和。实时查看FEMS价格图表，了解每日变化。

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund的最高价格是49.49。在40.94 - 49.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund的绩效。

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund股票的最低价格是多少？

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund（FEMS）的最低价格为40.94。将其与当前的45.43和40.94 - 49.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEMS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FEMS股票是什么时候拆分的？

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.43和5.82%中可见。

日范围
45.19 45.77
年范围
40.94 49.49
前一天收盘价
45.43
开盘价
45.77
卖价
45.43
买价
45.73
最低价
45.19
最高价
45.77
交易量
30
日变化
0.00%
月变化
4.51%
6个月变化
-3.79%
年变化
5.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%