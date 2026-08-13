FEMS: First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
今日FEMS汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点45.19和高点45.77进行交易。
关注First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
FEMS股票今天的价格是多少？
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund股票今天的定价为45.43。它在45.19 - 45.77范围内交易，昨天的收盘价为45.43，交易量达到30。FEMS的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund股票是否支付股息？
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund目前的价值为45.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.82%和USD。实时查看图表以跟踪FEMS走势。
如何购买FEMS股票？
您可以以45.43的当前价格购买First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund股票。订单通常设置在45.43或45.73附近，而30和-0.74%显示市场活动。立即关注FEMS的实时图表更新。
如何投资FEMS股票？
投资First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund需要考虑年度范围40.94 - 49.49和当前价格45.43。许多人在以45.43或45.73下订单之前，会比较4.51%和。实时查看FEMS价格图表，了解每日变化。
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund的最高价格是49.49。在40.94 - 49.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund的绩效。
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund股票的最低价格是多少？
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund（FEMS）的最低价格为40.94。将其与当前的45.43和40.94 - 49.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEMS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FEMS股票是什么时候拆分的？
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.43和5.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.43
- 开盘价
- 45.77
- 卖价
- 45.43
- 买价
- 45.73
- 最低价
- 45.19
- 最高价
- 45.77
- 交易量
- 30
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 4.51%
- 6个月变化
- -3.79%
- 年变化
- 5.82%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%