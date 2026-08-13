FEMS股票今天的价格是多少？ First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund股票今天的定价为45.43。它在45.19 - 45.77范围内交易，昨天的收盘价为45.43，交易量达到30。FEMS的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund股票是否支付股息？ First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund目前的价值为45.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.82%和USD。实时查看图表以跟踪FEMS走势。

如何购买FEMS股票？ 您可以以45.43的当前价格购买First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund股票。订单通常设置在45.43或45.73附近，而30和-0.74%显示市场活动。立即关注FEMS的实时图表更新。

如何投资FEMS股票？ 投资First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund需要考虑年度范围40.94 - 49.49和当前价格45.43。许多人在以45.43或45.73下订单之前，会比较4.51%和。实时查看FEMS价格图表，了解每日变化。

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund的最高价格是49.49。在40.94 - 49.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund的绩效。

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund股票的最低价格是多少？ First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund（FEMS）的最低价格为40.94。将其与当前的45.43和40.94 - 49.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEMS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。