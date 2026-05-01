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FEM: First Trust新兴市场AlphaDEX基金

32.03 USD 0.16 (0.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FEM汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点31.93和高点32.20进行交易。

关注First Trust新兴市场AlphaDEX基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FEM新闻

常见问题解答

FEM股票今天的价格是多少？

First Trust新兴市场AlphaDEX基金股票今天的定价为32.03。它在31.93 - 32.20范围内交易，昨天的收盘价为32.19，交易量达到130。FEM的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust新兴市场AlphaDEX基金股票是否支付股息？

First Trust新兴市场AlphaDEX基金目前的价值为32.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.30%和USD。实时查看图表以跟踪FEM走势。

如何购买FEM股票？

您可以以32.03的当前价格购买First Trust新兴市场AlphaDEX基金股票。订单通常设置在32.03或32.33附近，而130和-0.47%显示市场活动。立即关注FEM的实时图表更新。

如何投资FEM股票？

投资First Trust新兴市场AlphaDEX基金需要考虑年度范围25.85 - 35.61和当前价格32.03。许多人在以32.03或32.33下订单之前，会比较3.49%和。实时查看FEM价格图表，了解每日变化。

First Trust新兴市场AlphaDEX基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust新兴市场AlphaDEX基金的最高价格是35.61。在25.85 - 35.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust新兴市场AlphaDEX基金的绩效。

First Trust新兴市场AlphaDEX基金股票的最低价格是多少？

First Trust新兴市场AlphaDEX基金（FEM）的最低价格为25.85。将其与当前的32.03和25.85 - 35.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FEM股票是什么时候拆分的？

First Trust新兴市场AlphaDEX基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.19和22.30%中可见。

日范围
31.93 32.20
年范围
25.85 35.61
前一天收盘价
32.19
开盘价
32.18
卖价
32.03
买价
32.33
最低价
31.93
最高价
32.20
交易量
130
日变化
-0.50%
月变化
3.49%
6个月变化
3.16%
年变化
22.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%