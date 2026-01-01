FDNI: First Trust Dow Jones International Internet ETF
今日FDNI汇率已更改-2.02%。当日，交易品种以低点29.05和高点29.40进行交易。
关注First Trust Dow Jones International Internet ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FDNI股票今天的价格是多少？
First Trust Dow Jones International Internet ETF股票今天的定价为29.05。它在29.05 - 29.40范围内交易，昨天的收盘价为29.65，交易量达到10。FDNI的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Dow Jones International Internet ETF股票是否支付股息？
First Trust Dow Jones International Internet ETF目前的价值为29.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-23.37%和USD。实时查看图表以跟踪FDNI走势。
如何购买FDNI股票？
您可以以29.05的当前价格购买First Trust Dow Jones International Internet ETF股票。订单通常设置在29.05或29.35附近，而10和-1.12%显示市场活动。立即关注FDNI的实时图表更新。
如何投资FDNI股票？
投资First Trust Dow Jones International Internet ETF需要考虑年度范围23.99 - 39.97和当前价格29.05。许多人在以29.05或29.35下订单之前，会比较3.05%和。实时查看FDNI价格图表，了解每日变化。
First Trust Dow Jones International Internet ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Dow Jones International Internet ETF的最高价格是39.97。在23.99 - 39.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Dow Jones International Internet ETF的绩效。
First Trust Dow Jones International Internet ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Dow Jones International Internet ETF（FDNI）的最低价格为23.99。将其与当前的29.05和23.99 - 39.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDNI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FDNI股票是什么时候拆分的？
First Trust Dow Jones International Internet ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.65和-23.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.65
- 开盘价
- 29.38
- 卖价
- 29.05
- 买价
- 29.35
- 最低价
- 29.05
- 最高价
- 29.40
- 交易量
- 10
- 日变化
- -2.02%
- 月变化
- 3.05%
- 6个月变化
- 1.04%
- 年变化
- -23.37%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%