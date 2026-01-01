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FDNI: First Trust Dow Jones International Internet ETF

29.05 USD 0.60 (2.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FDNI汇率已更改-2.02%。当日，交易品种以低点29.05和高点29.40进行交易。

关注First Trust Dow Jones International Internet ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FDNI新闻

常见问题解答

FDNI股票今天的价格是多少？

First Trust Dow Jones International Internet ETF股票今天的定价为29.05。它在29.05 - 29.40范围内交易，昨天的收盘价为29.65，交易量达到10。FDNI的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Dow Jones International Internet ETF股票是否支付股息？

First Trust Dow Jones International Internet ETF目前的价值为29.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-23.37%和USD。实时查看图表以跟踪FDNI走势。

如何购买FDNI股票？

您可以以29.05的当前价格购买First Trust Dow Jones International Internet ETF股票。订单通常设置在29.05或29.35附近，而10和-1.12%显示市场活动。立即关注FDNI的实时图表更新。

如何投资FDNI股票？

投资First Trust Dow Jones International Internet ETF需要考虑年度范围23.99 - 39.97和当前价格29.05。许多人在以29.05或29.35下订单之前，会比较3.05%和。实时查看FDNI价格图表，了解每日变化。

First Trust Dow Jones International Internet ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Dow Jones International Internet ETF的最高价格是39.97。在23.99 - 39.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Dow Jones International Internet ETF的绩效。

First Trust Dow Jones International Internet ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Dow Jones International Internet ETF（FDNI）的最低价格为23.99。将其与当前的29.05和23.99 - 39.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDNI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDNI股票是什么时候拆分的？

First Trust Dow Jones International Internet ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.65和-23.37%中可见。

日范围
29.05 29.40
年范围
23.99 39.97
前一天收盘价
29.65
开盘价
29.38
卖价
29.05
买价
29.35
最低价
29.05
最高价
29.40
交易量
10
日变化
-2.02%
月变化
3.05%
6个月变化
1.04%
年变化
-23.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%