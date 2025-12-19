报价部分
货币 / FDLS
回到股票

FDLS: Northern Lights Fund Trust IV Inspire Fidelis Multi Factor ETF

42.95 USD 0.12 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FDLS汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点42.95和高点43.44进行交易。

关注Northern Lights Fund Trust IV Inspire Fidelis Multi Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FDLS新闻

常见问题解答

FDLS股票今天的价格是多少？

Northern Lights Fund Trust IV Inspire Fidelis Multi Factor ETF股票今天的定价为42.95。它在42.95 - 43.44范围内交易，昨天的收盘价为43.07，交易量达到50。FDLS的实时价格图表显示了这些更新。

Northern Lights Fund Trust IV Inspire Fidelis Multi Factor ETF股票是否支付股息？

Northern Lights Fund Trust IV Inspire Fidelis Multi Factor ETF目前的价值为42.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.07%和USD。实时查看图表以跟踪FDLS走势。

如何购买FDLS股票？

您可以以42.95的当前价格购买Northern Lights Fund Trust IV Inspire Fidelis Multi Factor ETF股票。订单通常设置在42.95或43.25附近，而50和-1.13%显示市场活动。立即关注FDLS的实时图表更新。

如何投资FDLS股票？

投资Northern Lights Fund Trust IV Inspire Fidelis Multi Factor ETF需要考虑年度范围35.66 - 43.71和当前价格42.95。许多人在以42.95或43.25下订单之前，会比较0.87%和。实时查看FDLS价格图表，了解每日变化。

Northern Lights Fund Trust IV Inspire Fidelis Multi Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Northern Lights Fund Trust IV Inspire Fidelis Multi Factor ETF的最高价格是43.71。在35.66 - 43.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Lights Fund Trust IV Inspire Fidelis Multi Factor ETF的绩效。

Northern Lights Fund Trust IV Inspire Fidelis Multi Factor ETF股票的最低价格是多少？

Northern Lights Fund Trust IV Inspire Fidelis Multi Factor ETF（FDLS）的最低价格为35.66。将其与当前的42.95和35.66 - 43.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDLS股票是什么时候拆分的？

Northern Lights Fund Trust IV Inspire Fidelis Multi Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.07和11.07%中可见。

日范围
42.95 43.44
年范围
35.66 43.71
前一天收盘价
43.07
开盘价
43.44
卖价
42.95
买价
43.25
最低价
42.95
最高价
43.44
交易量
50
日变化
-0.28%
月变化
0.87%
6个月变化
10.24%
年变化
11.07%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%