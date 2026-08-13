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FBL: META每日2倍做多ETF

22.67 USD 0.31 (1.39%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FBL汇率已更改1.39%。当日，交易品种以低点22.25和高点23.67进行交易。

关注META每日2倍做多ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FBL股票今天的价格是多少？

META每日2倍做多ETF股票今天的定价为22.67。它在22.25 - 23.67范围内交易，昨天的收盘价为22.36，交易量达到1594。FBL的实时价格图表显示了这些更新。

META每日2倍做多ETF股票是否支付股息？

META每日2倍做多ETF目前的价值为22.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-46.95%和USD。实时查看图表以跟踪FBL走势。

如何购买FBL股票？

您可以以22.67的当前价格购买META每日2倍做多ETF股票。订单通常设置在22.67或22.97附近，而1594和0.58%显示市场活动。立即关注FBL的实时图表更新。

如何投资FBL股票？

投资META每日2倍做多ETF需要考虑年度范围17.44 - 50.40和当前价格22.67。许多人在以22.67或22.97下订单之前，会比较13.07%和。实时查看FBL价格图表，了解每日变化。

META每日2倍做多ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，META每日2倍做多ETF的最高价格是50.40。在17.44 - 50.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪META每日2倍做多ETF的绩效。

META每日2倍做多ETF股票的最低价格是多少？

META每日2倍做多ETF（FBL）的最低价格为17.44。将其与当前的22.67和17.44 - 50.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FBL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FBL股票是什么时候拆分的？

META每日2倍做多ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.36和-46.95%中可见。

日范围
22.25 23.67
年范围
17.44 50.40
前一天收盘价
22.36
开盘价
22.54
卖价
22.67
买价
22.97
最低价
22.25
最高价
23.67
交易量
1.594 K
日变化
1.39%
月变化
13.07%
6个月变化
-22.10%
年变化
-46.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%