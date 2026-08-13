EVTR股票今天的价格是多少？ Eaton Vance Total Return Bond ETF股票今天的定价为50.10。它在50.08 - 50.18范围内交易，昨天的收盘价为50.05，交易量达到435。EVTR的实时价格图表显示了这些更新。

Eaton Vance Total Return Bond ETF股票是否支付股息？ Eaton Vance Total Return Bond ETF目前的价值为50.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.60%和USD。实时查看图表以跟踪EVTR走势。

如何购买EVTR股票？ 您可以以50.10的当前价格购买Eaton Vance Total Return Bond ETF股票。订单通常设置在50.10或50.40附近，而435和-0.08%显示市场活动。立即关注EVTR的实时图表更新。

如何投资EVTR股票？ 投资Eaton Vance Total Return Bond ETF需要考虑年度范围49.50 - 52.15和当前价格50.10。许多人在以50.10或50.40下订单之前，会比较1.21%和。实时查看EVTR价格图表，了解每日变化。

Eaton Vance Total Return Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Eaton Vance Total Return Bond ETF的最高价格是52.15。在49.50 - 52.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eaton Vance Total Return Bond ETF的绩效。

Eaton Vance Total Return Bond ETF股票的最低价格是多少？ Eaton Vance Total Return Bond ETF（EVTR）的最低价格为49.50。将其与当前的50.10和49.50 - 52.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。