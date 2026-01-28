报价部分
货币 / ESML
回到股票

ESML: iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

55.56 USD 0.20 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ESML汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点55.38和高点55.79进行交易。

关注iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESML新闻

常见问题解答

ESML股票今天的价格是多少？

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF股票今天的定价为55.56。它在55.38 - 55.79范围内交易，昨天的收盘价为55.36，交易量达到214。ESML的实时价格图表显示了这些更新。

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF股票是否支付股息？

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF目前的价值为55.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.85%和USD。实时查看图表以跟踪ESML走势。

如何购买ESML股票？

您可以以55.56的当前价格购买iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF股票。订单通常设置在55.56或55.86附近，而214和0.13%显示市场活动。立即关注ESML的实时图表更新。

如何投资ESML股票？

投资iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF需要考虑年度范围42.87 - 56.17和当前价格55.56。许多人在以55.56或55.86下订单之前，会比较2.66%和。实时查看ESML价格图表，了解每日变化。

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF的最高价格是56.17。在42.87 - 56.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF的绩效。

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF股票的最低价格是多少？

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF（ESML）的最低价格为42.87。将其与当前的55.56和42.87 - 56.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ESML在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ESML股票是什么时候拆分的？

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.36和26.85%中可见。

日范围
55.38 55.79
年范围
42.87 56.17
前一天收盘价
55.36
开盘价
55.49
卖价
55.56
买价
55.86
最低价
55.38
最高价
55.79
交易量
214
日变化
0.36%
月变化
2.66%
6个月变化
12.47%
年变化
26.85%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%